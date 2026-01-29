Bugün (29 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

EDİRNE 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı












