Bugün (29 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji’den il il çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak 2026 Perşembe günü için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde bugün itibarıyla yeni yağışlı hava sistemine girecek. Batı bölgelerden giriş yapacak olan sağanak yağış sistemi Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de çok kuvvetli yağış bırakacak. İşte 29 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin tüm bölgelerimizde hava durumu.
İstanbul ve birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Antalya, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ’ın batısında kuvvetli yağış etkili olacak. Karaman, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji uzmanı Prof.Dr.Orhan Şen tarih vererek 'Tekrar kar geliyor' diyerek uyarıda bulundu.
Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek" dedi.
"Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek" diyen Şen, "Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir" uyarısını yaptı.
BUGÜN (29 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmurlulu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KONYA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunda bu akşam (Çarşamba) ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 0°C
Çok bulutlu
KARS -15°C, 1°C
Çok bulutlu
MALATYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu
VAN -4°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam (Çarşamba) ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun bu akşam (Çarşamba) saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Çok bulutlu
SİİRT 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Çok bulutlu