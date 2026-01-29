Yeni Şafak
TOKİ kurası Niğde ne zaman bugün mü? 2 bin 604 Niğde TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

08:4429/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut seferberliğinde bu kez dikkatler Niğde’ye çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Niğde’de yapılacak 2 bin 604 konut için hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde’de gerçekleştirilecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki 2 bin 604 Niğde TOKİ kura çekilişi saat kaçta? İşte detaylar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Niğde'ye çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Niğde'de inşa edilecek 2 bin 604 evlerin hak sahipleri ne zaman belirleneceği merak konusu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde'ye kura çekimi için bekleyiş sona eriyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında yürütülen bu dev projede hak sahipleri il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. Bakan Murat Kurum, tarafından paylaşılan güncel takvime göre, kura heyecanı Niğde'ye taşınıyor. Bu kapsamda Niğde'de kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Niğde kura çekilişi ne zaman?

Niğde için kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu tarihte yaklaşık 2 bin 604 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve kura sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

Niğde TOKİ kura çekilişine katılacaklar belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Niğde TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri Niğde yayımlanmadı.


TOKİ Niğde kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Niğde'de hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Niğde'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

NİĞDE MERKEZ 1140

AKTAŞ 73

EDİKLİ 50

HACIABDULLAH 79

KARAATLI 60

YEŞİLGÖLCÜK 60

ALTUNHİSAR 200

KEÇİKALESİ 63

BOR 300

BAHÇELİ 94

ÇUKURKUYU 94

KEMERHİSAR 63

ÇAMARDI 94

ÇİFTLİK 10

ÇİFTLİK DİVARLI 126

Niğde'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Niğde'de fiyatlar şu şekilde:

Niğde'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Niğde'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Niğde'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#TOKİ Kurası
#Niğde TOKİ Kura Sonuçları
