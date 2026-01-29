TOKİ kurası Niğde ne zaman bugün mü? 2 bin 604 Niğde TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut seferberliğinde bu kez dikkatler Niğde’ye çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Niğde’de yapılacak 2 bin 604 konut için hak sahiplerinin ne zaman belirleneceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde’de gerçekleştirilecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Peki 2 bin 604 Niğde TOKİ kura çekilişi saat kaçta? İşte detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Niğde'ye çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Niğde'de inşa edilecek 2 bin 604 evlerin hak sahipleri ne zaman belirleneceği merak konusu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Niğde'ye kura çekimi için bekleyiş sona eriyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında yürütülen bu dev projede hak sahipleri il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. Bakan Murat Kurum, tarafından paylaşılan güncel takvime göre, kura heyecanı Niğde'ye taşınıyor. Bu kapsamda Niğde'de kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ Niğde kura çekilişi ne zaman?
Niğde için kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu tarihte yaklaşık 2 bin 604 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve kura sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.
Niğde TOKİ kura çekilişine katılacaklar belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Niğde TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri Niğde yayımlanmadı.
TOKİ Niğde kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Niğde'de hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Niğde'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
NİĞDE MERKEZ 1140
AKTAŞ 73
EDİKLİ 50
HACIABDULLAH 79
KARAATLI 60
YEŞİLGÖLCÜK 60
ALTUNHİSAR 200
KEÇİKALESİ 63
BOR 300
BAHÇELİ 94
ÇUKURKUYU 94
KEMERHİSAR 63
ÇAMARDI 94
ÇİFTLİK 10
ÇİFTLİK DİVARLI 126
Niğde'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Niğde'de fiyatlar şu şekilde:
Niğde'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Niğde'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Niğde'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.