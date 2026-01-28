Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye geliyor

Arşiv - Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'ye geliyor.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 29 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 29 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecektir.
Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek olup; toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir.
Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.
Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir."
GEÇEN HAFTA ÖZBEK HEYET ANKARA'YA GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Özbekistanlı bakanlar ile üst düzey güvenlik yetkililerini kabul etti.
Kabule ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan heyetini kabulüne iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu kabulün, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
#Özbekistan
#Şevket Mirziyoyev
#Recep Tayyip Erdoğan