Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye geliyor

Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek olup; toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir.