Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı ile telefonda görüştü

13:4412/01/2026, Pazartesi
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Özbekistan
#Bahtiyor Saidov
