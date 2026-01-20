Yeni Şafak
Külliye'de kritik ortaklık zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbek heyeti kabul etti

22:0620/01/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistanlı bakanlar ile üst düzey güvenlik yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İçişleri Bakanı Aziz Tashpulatov, Savunma Bakanı Tümgeneral Shurat Halmuhamedov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Korgeneral Bahodir Kurbonov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan heyetini kabulüne iştirak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu kabulün, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz"
ifadelerini kullandı.


