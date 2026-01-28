TÜİK Ocak 2026 enflasyon verisini hangi gün açıklayacak? İşte takvim

Ocak 2026 enflasyon beklentisi ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşti. Türkiye’de memur ve emekli maaş zammı, kira artış oranı ve birçok fiyat kaleminde belirleyici olan TÜFE verisi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. Merkez Bankası’nın ocak ayı anketinde, ay sonu enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.

Merkez Bankası anketinde ocak TÜFE beklentisi yükseldi

TCMB’nin reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla hazırladığı ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre geçen ay yüzde 3,44 olarak hesaplanan ocak ayı TÜFE artış beklentisi, yeni ankette yüzde 3,76 seviyesine çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artış tahmini ise yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e geriledi.

12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi

Ankette orta vadeye ilişkin beklentilerde düşüş görüldü. 12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü 51,8879 olarak kayda geçti.

TÜİK ocak 2026 enflasyon oranlarını ne zaman açıklayacak?

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuna duyuruyor. Bu çerçevede 2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü açıklanacak. Böylece ocak ayı TÜFE oranı ile birlikte, ekonomi yönetimi ve piyasaların yakından izlediği enflasyon görünümü de netleşmiş olacak.

Aralık 2025 enflasyon verileri ne göstermişti?