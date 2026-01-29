Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gümüşte 'Altının Karesi' dönemi: Dev bankadan 150 dolarlık rekor tahmini ve kritik uyarılar!

Gümüşte 'Altının Karesi' dönemi: Dev bankadan 150 dolarlık rekor tahmini ve kritik uyarılar!

Tuğba Güner
10:4729/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın günden güne yükselip ons fiyatında 5.600 dolara yakın seviyelere ulaşarak rekorunu tazeledi. Gümüş ise 120 dolar eşiğine ulaşarak tarihi zirveyi gördü. Citi'nin iddialı tahmini ve piyasalardaki hızlı yükselişler, yatırımcıları hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyor. Uzmanlar, ani yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, gümüşün gidişatı ne yönde olacak? Yükseliş sürer mi? Yatırım fırsatı mı? İşte detaylı bilgiler.

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından ABD enflasyonuna yapılan vurgu, zayıflayan dolar endeksi ve jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Gram gümüş bugün ne kadar oldu?


Gümüşün ons fiyatı da 119,42 doları görerek yeni bir rekor kırdı.

ABD dolar endeksinin zayıflaması ve ABD'nin borcundan destek alan altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcının güvenli liman talebi sürdü.

Citi'den gümüş için iddialı tahmin

Citi'nin yaptığı dikkat çekici bir tahmin, gümüş piyasasında heyecan yarattı. Citigroup analistleri, önümüzdeki üç ay içinde spot gümüş fiyatının ons başına 150 dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün altınla paralel bir yükseliş trendi izleyeceği, hatta altını geride bırakabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getirdi. Analistlere göre Çin'deki güçlü alım iştahı devam edecek ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlar gerekecek. Citi analistleri, gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını ve altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin süreceğini belirtiyor.



Gümüşte artış sürecek mi?


Gümüş fiyatları, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir zirveye ulaşmıştı. Bu hızlı yükseliş, 2008 küresel finans krizinde yaşanan benzer hareketleri hatırlatırken, yatırımcılar arasında endişe ve fırsat arayışı aynı anda yaşanıyor. Ancak uzmanlar, gümüşteki bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda uyarıyor.

Küresel gerilimler ve özellikle Grönland krizi gibi jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği ve bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırdığı belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Çin'in dünyanın en büyük antimon rezervlerine sahip olması da, bu elementin bazı özelliklerinin gümüşle benzerlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların radarına girmesine neden oluyor. Kuyumcular da piyasadaki hareketliliği yakından takip ediyor.

Yatırım fırsatı mı?


Gümüş gram fiyatlarındaki son gelişmeler, piyasada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Citi'nin rekor tahminleri ve uzmanların uyarıları arasında kalan yatırımcıların, riskleri ve fırsatları iyi değerlendirerek hareket etmesi gerekiyor. Özellikle ani yükselişlere karşı temkinli olmak ve piyasadaki volatiliteye karşı hazırlıklı olmak, yatırım kararlarında belirleyici olacaktır.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

#gümü
#gram gümüş
#gümüş fiyatları
#citi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşte 'Altının Karesi' dönemi: Dev bankadan 150 dolarlık rekor tahmini ve kritik uyarılar!