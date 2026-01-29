Citi'den gümüş için iddialı tahmin

Citi'nin yaptığı dikkat çekici bir tahmin, gümüş piyasasında heyecan yarattı. Citigroup analistleri, önümüzdeki üç ay içinde spot gümüş fiyatının ons başına 150 dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün altınla paralel bir yükseliş trendi izleyeceği, hatta altını geride bırakabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getirdi. Analistlere göre Çin'deki güçlü alım iştahı devam edecek ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlar gerekecek. Citi analistleri, gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını ve altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin süreceğini belirtiyor.







