Altın günden güne yükselip ons fiyatında 5.600 dolara yakın seviyelere ulaşarak rekorunu tazeledi. Gümüş ise 120 dolar eşiğine ulaşarak tarihi zirveyi gördü. Citi'nin iddialı tahmini ve piyasalardaki hızlı yükselişler, yatırımcıları hem heyecanlandırıyor hem de tedirgin ediyor. Uzmanlar, ani yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, gümüşün gidişatı ne yönde olacak? Yükseliş sürer mi? Yatırım fırsatı mı? İşte detaylı bilgiler.
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından ABD enflasyonuna yapılan vurgu, zayıflayan dolar endeksi ve jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Gram gümüş bugün ne kadar oldu?
Gümüşün ons fiyatı da 119,42 doları görerek yeni bir rekor kırdı.
ABD dolar endeksinin zayıflaması ve ABD'nin borcundan destek alan altın rekor üstüne rekor kırarken yatırımcının güvenli liman talebi sürdü.
Citi'den gümüş için iddialı tahmin
Citi'nin yaptığı dikkat çekici bir tahmin, gümüş piyasasında heyecan yarattı. Citigroup analistleri, önümüzdeki üç ay içinde spot gümüş fiyatının ons başına 150 dolara ulaşarak rekor kıracağını öngörüyor. Bu tahmin, gümüşün altınla paralel bir yükseliş trendi izleyeceği, hatta altını geride bırakabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getirdi. Analistlere göre Çin'deki güçlü alım iştahı devam edecek ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlar gerekecek. Citi analistleri, gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını ve altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin süreceğini belirtiyor.
Gümüşte artış sürecek mi?
Gümüş fiyatları, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir zirveye ulaşmıştı. Bu hızlı yükseliş, 2008 küresel finans krizinde yaşanan benzer hareketleri hatırlatırken, yatırımcılar arasında endişe ve fırsat arayışı aynı anda yaşanıyor. Ancak uzmanlar, gümüşteki bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği konusunda uyarıyor.
Küresel gerilimler ve özellikle Grönland krizi gibi jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği ve bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebi artırdığı belirtiliyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Çin'in dünyanın en büyük antimon rezervlerine sahip olması da, bu elementin bazı özelliklerinin gümüşle benzerlik göstermesi nedeniyle yatırımcıların radarına girmesine neden oluyor. Kuyumcular da piyasadaki hareketliliği yakından takip ediyor.
Yatırım fırsatı mı?
Gümüş gram fiyatlarındaki son gelişmeler, piyasada büyük bir heyecan yaratmış durumda. Citi'nin rekor tahminleri ve uzmanların uyarıları arasında kalan yatırımcıların, riskleri ve fırsatları iyi değerlendirerek hareket etmesi gerekiyor. Özellikle ani yükselişlere karşı temkinli olmak ve piyasadaki volatiliteye karşı hazırlıklı olmak, yatırım kararlarında belirleyici olacaktır.