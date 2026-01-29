Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçmiş yıllar göz önüne alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi emekli sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü ikramiyelerini alabilecek.

SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.