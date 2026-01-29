Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması

Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenecek ikramiyelere çevrildi. Mevcut durumda 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine 2026 yılı için artış yapılması beklenirken, kulislerde konuşulan rakamlar dikkat çekiyor.
“Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak?” sorusu, maaş zamlarının ardından en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Ramazan ayına yaklaşılırken ikramiye tutarı, ödeme tarihi ve kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlandı. İkramiyeler geçen yıl yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya kadar yükseltildi. 2026 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek olan ikramiyenin 5 liraya çıkarılması gündemde. Böylelikle toplam ikramiye ödemelerinin 10 bin lira olması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları sonrasında belirlenecek ikramiye tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANACAK?
Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.
HERKES AYNI ORANDA MI ALACAK?
Dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiyeler hisse oranlarına göre ödeniyor. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Geçmiş yıllar göz önüne alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi emekli sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü ikramiyelerini alabilecek.
SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.