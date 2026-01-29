En düşük emekli maaş ödemesi onaylandı: 3.119 TL emekli maaş zam farkı ne zaman ödecek, Ocak ayı bitmeden ödenir mi?

En düşük emekli maaşında yapılan artış sonrası oluşan 3 bin 119 TL’lik maaş farkı ödemeleri emeklilerin gündemine girdi. Farkların hesaplara ne zaman yatırılacağı, Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenleme ile netleşecek.
Taban emekli maaşının yükseltilmesinin ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Emekliler, 3.119 TL’lik farkın ödeme tarihine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.
2026 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı da yüzde 18,48 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseldi. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini bekliyordu.
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen kanunlaşmış oldu.
31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.
2026 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığı alan emekliler, Ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak aldı. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.
Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Ocak ayı maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.