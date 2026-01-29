TOKİ konut teslim tarihleri, hak sahibi olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 516 sosyal konut, hak sahiplerine teslim ediliyor. Anahtar teslim sürecine ilişkin teslim takvimi de açıklandı. Peki İzmir Seferihisar TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? İşte anahtar teslim tarihleri.