TOKİ konutları anahtar teslimleri sürüyor. İzmir Seferihisar'da TOKİ tarafından inşa edilen 516 sosyal konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ anahtar teslimlerine ilişkin takvimi duyurdu. İşte İzmir Seferihisar konutları teslim tarihleri.
TOKİ konut teslim tarihleri, hak sahibi olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in Seferihisar ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 516 sosyal konut, hak sahiplerine teslim ediliyor. Anahtar teslim sürecine ilişkin teslim takvimi de açıklandı. Peki İzmir Seferihisar TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? İşte anahtar teslim tarihleri.
İzmir Seferihisar konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir Seferihisar Camiikebir Mahallesi'nde yapımına başlanan 516 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 21 Ocak-09 Mart 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.