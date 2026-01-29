TOKİ tarafından başvurusu toplanan Diyarbakır Çüngüş 112/25 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 6 adet 3+1 nitelikli 5 adet olmak üzere toplamda 11 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Diyarbakır sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Diyarbakır Çüngüş 112/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Diyarbakır Çüngüş 150/250000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 6 adet 3+1 nitelikli 5 adet olmak üzere toplamda 11 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Diyarbakır sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri
tarafından, 04–06 Şubat 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke geneli şubelerinde imzalanacaktır. Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar konut alma hakkını kaybedecektir. Süre uzatımı verilmeyecektir.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Diyarbakır Çüngüş 112 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.