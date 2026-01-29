MSB'den Barış Pınarı açıklaması: "Çekilme iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

MSB kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TSK'nın Suriye hükümeti ile koordineli bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.
SURİYE HÜKÜMETİ İLE KOORDİNELİ FAALİYETLERE DEVAM
Bakanlık kaynakları tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.