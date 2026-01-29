Yeni Şafak
MSB'den Barış Pınarı açıklaması: "Çekilme iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

MSB'den Barış Pınarı açıklaması: "Çekilme iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

29/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
MSB kaynakları: TSK'nın Barış Pınarı'ndaki bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değil
MSB kaynakları: TSK'nın Barış Pınarı'ndaki bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değil

MSB kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TSK'nın Suriye hükümeti ile koordineli bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı alanlardan çekildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE KOORDİNELİ FAALİYETLERE DEVAM

Bakanlık kaynakları tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.

