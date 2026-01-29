Yeni Şafak
Askerlik yerleri belli oldu: İşte Şubat 2026 celbi sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Askerlik yerleri belli oldu: İşte Şubat 2026 celbi sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

10:2929/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sınıflandırma sonuçlarının (askerlik yerleri) açıklandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sınıflandırma sonuçlarının (askerlik yerleri) açıklandığını bildirdi.

Şubat 2026 celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile erler askerlik yerlerini aynı gün öğrenebilecek, ilk grup sevkleri ise 5 Şubat'ta başlayacak.

Şubat celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları da Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet takvimi doğrultusunda duyuruldu.

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, arama bölümünden"Askerliğim"hizmetini seçerek birlik bilgileri, eğitim merkezi ve sevk başlangıç tarihine ulaşabilecek.

SEVK TARİHLERİ

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihlerini öğrenerek birliklerine teslim olacaklar. 2026 Şubat celbi için sevk tarihleri şu şekilde planlandı:

Yedek subay ve astsubay adayları ile 1. grup erler 05 Şubat 2026 tarihinde birliklerine teslim olacak. 2. grup erler için sevk tarihi 05 Mart 2026, 3. grup erler için ise 02 Nisan 2026 olarak belirlendi. Sevk tarihleri, sınıflandırma sonuçlarına göre kesinleşiyor ve bu tarihlere göre planlama yapmak büyük önem taşıyor.
