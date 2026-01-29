Askerlik yerleri belli oldu: İşte Şubat 2026 celbi sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

Şubat 2026 celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile erler askerlik yerlerini aynı gün öğrenebilecek, ilk grup sevkleri ise 5 Şubat'ta başlayacak.
Şubat celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları da Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet takvimi doğrultusunda duyuruldu.
ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?
Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, arama bölümünden"Askerliğim"hizmetini seçerek birlik bilgileri, eğitim merkezi ve sevk başlangıç tarihine ulaşabilecek.
SEVK TARİHLERİ
Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk tarihlerini öğrenerek birliklerine teslim olacaklar. 2026 Şubat celbi için sevk tarihleri şu şekilde planlandı: