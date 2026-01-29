TOKİ kura takvimi 30 Ocak Cuma: Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi kapsamında gözler TOKİ kurası sonuçlarına çevrilirken, sosyal konut TOKİ kura çekimi süreci de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası çekim tarihi araştırmaları artarken, kura çekilişlerinin hangi gün yapılacağı ve isim listelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ordu'da 3 bin 334, Aksaray'da 2 bin 353 ve Karabük'te 1.600 konut için hak sahipleri belirlenecek. İşte 30 Ocak TOKİ kura takvimi.

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi süreci tüm hızıyla devam ediyor ve vatandaşlar TOKİ kurası sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sosyal konut TOKİ kura çekimi kapsamında, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler 29 Aralık 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar illere göre aşamalı olarak sürüyor. Özellikle Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası çekim tarihi merak konusu. İşte 30 Ocak TOKİ kura takvimi.

TOKİ Ordu kura çekiliş ne zaman, saat kaçta? Ordu'da 3 bin 334 sosyal konut kurası yarın yarın yanı 30 Ocak Cuma günü Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11:00'de çekilecek.

Aksaray TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kurası 30 Ocak'ta Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'de çekilecek.

TOKİ Karabük kura çekilişi ne zaman? Karabük TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü Karabük Kültür Merkezi'nde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Kura çekimleri genellikle saat 11:00 civarında başlayıp, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Bugün (29 Ocak 2026) itibarıyla Niğde kuraları tamamlanırken, TOKİ sosyal konut kura çekilişi açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.