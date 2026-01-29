Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ kura takvimi 30 Ocak Cuma: Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ kura takvimi 30 Ocak Cuma: Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

14:0029/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi kapsamında gözler TOKİ kurası sonuçlarına çevrilirken, sosyal konut TOKİ kura çekimi süreci de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası çekim tarihi araştırmaları artarken, kura çekilişlerinin hangi gün yapılacağı ve isim listelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ordu'da 3 bin 334, Aksaray'da 2 bin 353 ve Karabük'te 1.600 konut için hak sahipleri belirlenecek. İşte 30 Ocak TOKİ kura takvimi.

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi süreci tüm hızıyla devam ediyor ve vatandaşlar TOKİ kurası sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sosyal konut TOKİ kura çekimi kapsamında, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler 29 Aralık 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar illere göre aşamalı olarak sürüyor. Özellikle Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası çekim tarihi merak konusu. İşte 30 Ocak TOKİ kura takvimi.

TOKİ Ordu kura çekiliş ne zaman, saat kaçta?

Ordu'da 3 bin 334 sosyal konut kurası yarın yarın yanı 30 Ocak Cuma günü Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de çekilecek.

TOKİ Ordu kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

Aksaray TOKİ kurası ne zaman?

TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kurası 30 Ocak’ta Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

Aksaray TOKİ kurası sonuçları isim listesi için tıklayın

TOKİ Karabük kura çekilişi ne zaman?

Karabük TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü Karabük Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Karabük TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

Ordu'da 3 bin 334, Aksaray'da 2 bin 353 ve Karabük'te 1.600 konut için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimleri genellikle saat 11:00 civarında başlayıp, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Bugün (29 Ocak 2026) itibarıyla Niğde kuraları tamamlanırken, TOKİ sosyal konut kura çekilişi açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kurası için katılım listeleri ve detaylar talep.toki.gov.tr üzerinden takip edilebilir. Binlerce başvuru sahibinin ev sahibi olma hayali bu çekilişlerle gerçeğe dönüşüyor; sonuçlar kısa sürede resmi sitede ilan edilecek. Güncel gelişmeler için TOKİ'nin resmi duyurularını ve e-Devlet sorgulama ekranını düzenli kontrol etmeyi unutmayın!


Ordu, Aksaray, Karabük TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi için tıklayın

#TOKİ kura takvimi
#TOKİ
#TOKİ kura çekilişi
#Ordu
#Aksaray
#Karabük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? 7 bin 562 TOKİ Kayseri kurasına katılacaklar listesi