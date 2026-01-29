İSTANBUL 31 OCAK - 1 ŞUBAT HAVA DURUMU: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

HAFTA ORTASINDA KAR İÇ KESİMLERE İNİYOR

Çarşamba ve Perşembe günlerinden itibaren kar yağışı Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane hattında etkisini artırıyor. Cuma günü ise yağışlı sistem tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişliyor. İç Anadolu'da yağmur yerini karla karışık yağmura bırakmaya başlayacak.

HAFTA BOYUNCA TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?

30 - 31 OCAK: DEV YAĞIŞ BANDI

Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye'nin tamamı yağışlı bir sistemin içine giriyor. İç Anadolu'da yağışlar karla karışık yağmura dönerken, Karadeniz hattı fırtına ve yağmura teslim olacak.