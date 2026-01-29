İSTANBUL 31 OCAK - 1 ŞUBAT HAVA DURUMU: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da hava durumu yeniden kış şartlarına dönüyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre megakent için kar yağışı yeniden gündeme geldi.
İstanbul için beklenen kar haberi netleşti. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye, 27 Ocak Salı gününden itibaren fırtına ve kuvvetli yağışların etkisine girerken, megakentte lapa lapa kar için tarih belli oldu.
HAFTA BAŞINDA BATIDA "FIRTINA" ALARMI
Haftanın ilk günlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışla sarsılıyor. Rüzgarın hızı kıyı şeridinde saatte 60 km'ye kadar çıkarken, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
DOĞU ANADOLU'DA "BUZ DEVRİ"
Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'da -15 ve -16 derecelere kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar, dondurucu soğukların yanı sıra bölgedeki yoğun kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı en üst düzeyde uyarı yapıyor.
HAFTA ORTASINDA KAR İÇ KESİMLERE İNİYOR
Çarşamba ve Perşembe günlerinden itibaren kar yağışı Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane hattında etkisini artırıyor. Cuma günü ise yağışlı sistem tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişliyor. İç Anadolu'da yağmur yerini karla karışık yağmura bırakmaya başlayacak.
HAFTA BOYUNCA TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
30 - 31 OCAK: DEV YAĞIŞ BANDI
Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye'nin tamamı yağışlı bir sistemin içine giriyor. İç Anadolu'da yağışlar karla karışık yağmura dönerken, Karadeniz hattı fırtına ve yağmura teslim olacak.
VE MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ HABER: İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Haberin başından beri merak edilen sorunun cevabı netleşmeye başladı. Meteorolojik modeller, hafta boyu süren bu yağışlı ve soğuk sistemin finalde büyük bir sürpriz yapacağını gösteriyor.
2 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR GELİYOR!
2 Şubat Pazartesi: İstanbul Beyaza mı Bürünüyor? Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu artan sıcaklıkların ardından 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul için kar tahmini ön plana çıkıyor. Kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle, megakentin yüksek kesimlerinden başlayarak kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ocak ayının son günlerinde sis ve pusla boğuşan İstanbul, Şubat ayına karla merhaba diyebilir.