TOKİ Kayseri kura heyecanı devam ediyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kayseri’de inşa edilecek 7 bin 562 konut için kura süreci vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Merkez ve ilçelerden başvuruda bulunan binlerce kişi, kura çekimine ilişkin duyuruları yakından takip ederken, TOKİ’nin açıklayacağı kura tarihleri, takvim bilgileri ve çekime dair tüm detaylar merakla bekleniyor. İşte TOKİ kura tarihi ile Kayseri TOKİ kura çekilişine katılacakların isim listesine ilişkin detaylar.
TOKİ kura çekilişi takvimi çerçevesinde TOKİ Kayseri kura çekilişi vatandaşların gündemindeki yerini sürdürüyor. Özellikle TOKİ Kayseri konut kura çekim tarihi merak edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri TOKİ kura çekilişine başvuru yapanlar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Kayseri merkezi ve ilçelerinde toplam 7 bin 562 konutun inşa edileceği proje için başvurusunu tamamlayan binlerce kişi, kura çekiminin yapılacağı gün ve sürece dair ayrıntılara odaklanmış durumda.
TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kayseri için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'de 7 bin 562 konut inşa edilecek. Kayseri için kura çekiliş 3 Şubat'ta Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda saat 11:00'de yapılacak.
Kayseri TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kayseri TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.
Kayseri'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Kayseri'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kayseri'de fiyatlar şu şekilde:
Kayseri'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kayseri'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kayseri'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.