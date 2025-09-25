Yeni Şafak
Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: Feci kazada ölü ve yaralılar var

23:1625/09/2025, Perşembe
IHA
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona çarptı. Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Ankara
#Polatlı
#Kaza
