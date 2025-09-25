Ankara'da pazar yeri savaş alanına döndü: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pazar yerinde iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K.H. ve M.Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.H., aracından aldığı pompalı tüfekle M.Y.’yi vurarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Y., Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.