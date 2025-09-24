Türkmenistan’ın bağımsızlığının 34. yılında Ankara'da enerji ve ekonomi zirvesi

Türkmenistan’ın bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) iş birliğinde düzenlenen “Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu” Paneli, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, iki kardeş ülke arasında enerji ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni vizyonlar geliştirmeyi ve bölgesel istikrar ile refaha katkı sunacak stratejik yaklaşımları ele almayı amaçlıyor.

ENERJİDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Dünyanın beşinci büyük doğal gaz rezervine sahip olan Türkmenistan, Türk dünyasının enerji güvenliğinde ve bölgesel ekonomik entegrasyonunda kilit bir rol üstleniyor. Türkiye ile geliştirilecek ortak enerji projelerinin, sadece iki ülke için değil, Avrasya’nın enerji arz güvenliği açısından da önem taşıdığı belirtiliyor. Panelde; doğal gaz ve enerji iş birlikleri, ticaret hacminin artırılması, yeşil enerji yatırımları ve sürdürülebilir ekonomi vizyonu masaya yatırılacak.

ZİRVEYE ÜST DÜZEY KATILIM

Panele, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşangulıyev ile birlikte birçok akademisyen, diplomat ve sektör temsilcisi katılacak. Açılış konuşmalarını EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hikmet Eren yapacak.

TÜRK DÜNYASINA KATKI

Türkmenistan’ın bağımsızlığının yıl dönümünde gerçekleştirilecek bu panelin, yalnızca ekonomik değil, kültürel ve stratejik bağların da güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor. Türk dünyasının enerji vizyonuna ışık tutacak etkinlik, geleceğe yönelik iş birliği modelleri açısından “tarihî bir buluşma” niteliği taşıyor.







