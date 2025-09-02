Bakan Tekin Şam'da duyurdu: Suriye'nin eğitim-öğretimi Türkiye ile şekillenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği sürecinin başlatılacağını söyleyen Bakan Tekin, Suriyeli muhataplarının Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimine büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek talep ettiklerini söyledi. Bakan Tekin, eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden düzenlenmesinden müfredata, ders kitaplarının tasarımına kadar birçok alanda Suriye ile birlikte çalışılabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'daki resmi temaslarının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde değerlendirmede bulundu.
Şam'a sabah erken saatlerde ulaştıklarını dile getiren Tekin, eski rejimin devrilmesinden sonraki süreçte Suriye'deki muhataplarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.
Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bağımsız, güçlü, barışın ve insan haklarının egemen bulunduğu ülke olarak Suriye’nin varlığına vurgu yaptığını ifade etti.
"Suriye’yi güçlendirecek konularda yanlarında olacağız"
Türkiye'nin en uzun kara sınırını Suriye ile paylaştığına dikkati çeken Tekin, özellikle "terörsüz Türkiye" hedefi açısından iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
Tekin, "Bu anlamda Suriye’deki arkadaşlarımızla Suriye’yi güçlendirecek konularda yanlarında olacağımızı ifade etmek için buradayız." şeklinde konuştu.
"Görüşmeler, oldukça pozitif bir atmosferde geçti." diyen Tekin, Suriyeli muhataplarının Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübe ve birikimine özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek talep ettiklerini söyledi.
"Nasıl yürüyeceğimizi değerlendirdik"
Tekin, özellikle müfredatın yeniden dizayn edilmesinin Suriyeli yetkililerin öncelikli taleplerinden olduğunu, Türkiye'nin de bu sürece destek sunacağını söyledi.
Bakan Tekin, ayrıca öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye'nin tecrübelerinin paylaşılacağını vurguladı.
Tekin, bu çerçevede Suriyeli öğrencilerin sınıf seviyelerine göre Suriye’deki eğitim süreçlerine uyumları, ilgili mevzuatın hazırlanması ve sınav sistemlerinin düzenlenmesi gibi teknik konuların ele alındığını söyledi.
"Dünyaya örnek olacak şekilde ilişkilerimizi geliştireceğiz"
Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Süleymaniye Külliyesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Şam Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü.