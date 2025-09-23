Yargıtay'dan emsal karar: Çocuk üvey babanın soyadını taşıyamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadının, çocuğunun soyadının yeni evlendiği kişinin soyadıyla değiştirilmesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.
Kendisinin başka bir evlilik yapmasının ardından çocuğu ile kendi soyadının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşadığını ileri süren anne, çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması, bu mümkün değilse kızlık soyadını taşımasına karar verilmesi adına dava açtı.
Aile mahkemesi soyadını kullanmasına izin verdi
Yargılamayı yapan Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun, kadının yeni evlendiği eşinin soyadını kullanmasına karar verdi. Karar, istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.
Adalet Bakanlığı, mahkemece verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.
Yargıtay kararı bozdu
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.
Kararın gerekçesi
Dairenin kararında, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonucunda da velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadını "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" kullanabileceği kaydedildi.
Koşullar oluşmadı
Kararda, davacı annenin sonradan yaptığı evlilik nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı, bu nedenle annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanması talebinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.
"Karar, hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir"
Kanun yararına bozma kararları, kesinleşen hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.