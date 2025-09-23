Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Yargıtay'dan emsal karar: Çocuk üvey babanın soyadını taşıyamaz

Yargıtay'dan emsal karar: Çocuk üvey babanın soyadını taşıyamaz

17:0523/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Aile (Arşiv)
Aile (Arşiv)

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadının, çocuğunun soyadının yeni evlendiği kişinin soyadıyla değiştirilmesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete
'de yer alan karara göre,
Antalya
'da yaşayan bir kadın, eski eşinden boşanmasının ardından çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini, çocuğunun, boşandığı eşinin soyadını taşımaya devam ettiğini belirtti.

Kendisinin başka bir evlilik yapmasının ardından çocuğu ile kendi soyadının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşadığını ileri süren anne, çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması, bu mümkün değilse kızlık soyadını taşımasına karar verilmesi adına dava açtı.

Aile mahkemesi soyadını kullanmasına izin verdi

Yargılamayı yapan Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun, kadının yeni evlendiği eşinin soyadını kullanmasına karar verdi. Karar, istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

Adalet Bakanlığı, mahkemece verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Yargıtay kararı bozdu

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesi

Dairenin kararında, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonucunda da velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadını "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" kullanabileceği kaydedildi.

Koşullar oluşmadı

Kararda, davacı annenin sonradan yaptığı evlilik nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı, bu nedenle annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanması talebinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.

"Karar, hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir"

Annenin yeni evlendiği eşinin soyadını çocuğun kullanmasına olanak bulunmadığına işaret edilen kararda,
"Küçüğün soyadının davacı annenin sonraki evliliğinde kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir."
ifadeleri yer aldı.

Kanun yararına bozma kararları, kesinleşen hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.




#Yargıtay
#Resmi Gazete
#Antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Savunma Üniversitesi öğretmen/mühendis muvazzaf subay alımı yapıyor: MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı