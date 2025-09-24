Yeni Şafak
Ankara'daki konser çarkını Mansur Yavaş anlattı: Günlük 100 bin TL almış

Ankara'daki konser çarkını Mansur Yavaş anlattı: Günlük 100 bin TL almış

19:4924/09/2025, Çarşamba
AA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş basın toplantısı düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, '32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı' iddiası üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu. "Cumhuriyet Bayramı'na bu yakışır" denip konser yapıldığını belirten Yavaş, "146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var" dedi. "Savunacak hiçbir şeyim yok" diyen Yavaş, gözaltına alınanların suçlu bulunursa cezasını çekmesini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) düzenlenen 32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenler arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ile eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili de bulunuyor.

Mansur Yavaş konserlere devasa harcamaları savundu

Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş,
"Sahneleri gördünüz. Bunların hepsi ayrı bir bedel. Bunlar otomatik robot. Cumhuriyet Bayramı'na bu yakışır denip en büyük konser yapılmış. Daha ucuz olabilir miydi? Evet."
dedi.

"100 bin TL günlük alan var"

Sözlerinin devamında 146 kişinin 15-20 gün yevmiye usulü çalıştığını vurgulayan Yavaş,
"Çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var."
ifadelerini kullandı.

"Savunulacak bir şeyim yok"

"Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok."
diyen Yavaş,
"Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, pahalı yapmamışlarsa da aklanırlar"
diye konuştu.


