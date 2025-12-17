Türk F-16'larına 'kalk emri' verildi: Türkiye’ye yaklaşırken 'Sidewinder' susturdu

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir hava unsuruna ait iz bilgisinin radarlar tarafından belirlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, hedefin Türk hava savunma sistemlerince anbean takip edildiği, ardından havalanan bir F-16 tarafından yerleşim yerlerinden uzak ve güvenli bir bölgede etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü belirtilmişti.





İHA radarda nasıl yakalandı, hangi füze ile düşürüldü?





Savunmasanayist'in haberine göre Kastamonu hattından Türk hava sahasına yaklaşan söz konusu hava aracı, ilk olarak bölgedeki Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Radar Mevzi Komutanlığı'nda bulunan "Uzun Menzilli Erken İhbar Radarı" ile tespit edildi.





Radarın elde ettiği hedefe ilişkin iz bilgileri, anlık olarak Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Hava Harekat Merkezi'ne aktarıldı. Ancak bu iz bilgilerinde, ara sıra kesintiler meydana geldiği de aktarıldı. Buradan, bahsi geçen hava aracının radar kesit alanın oldukça küçük olduğu ve meteorolojik şartların da etkisi ile ara sıra izinin kaybolduğu değerlendiriliyor.









Türk F-16'larına "kalk emri" verildi





Kimliği saptanamayan hava hedefinin Türk hava sahasına doğru ilerlemeyi sürdürmesi üzerine, Eskişehir’deki Hava Harekât Merkezi devreye girdi. Alarm Reaksiyon (QRA) görevi icra eden F-16’lara derhal “kalkış” talimatı verildi.

Havalanan F-16’lar kısa sürede hedefin bulunduğu bölgeye ulaştı. Yapılan radar ve görsel takip sonucunda söz konusu hava aracının insansız hava aracı (İHA) olduğu netleştirildi.

IM-9X Sidewinder Görüş İçi Hava Hava Füzesi

Takibin ardından, meskun mahal dışında ve emniyetli olarak değerlendirilen Çankırı yakınlarında bir noktada, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16’dan ateşlenen AIM-9X Sidewinder görüş içi hava-hava füzesi ile İHA etkisiz hale getirildi.





Düşürülen İHA’ya ait enkazın bulunması amacıyla Çankırı-Elmadağ hattında arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.











