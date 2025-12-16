Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası diyerek duyurdular: Fransızların GAZAP şaşkınlığı! Çeliği bile eriten Türk bombası manşetlerde

Sciencepost, Hayalet (NEB-2) bombası için şu değerlendirmeyi yaptı:





"Türkçe 'Hayalet' anlamına gelen bu bomba, Gazap ile aynı ağırlıkta ve termobarik özelliklere sahip. Ancak Hayalet, yer altı sığınaklarına saldırmak için özel olarak geliştirildi. Temmuz 2025 tarihli verilere göre; bu bomba kayanın ve toprağın 90 metre derinliğine kadar nüfuz edebiliyor."