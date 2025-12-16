Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası diyerek duyurdular: Fransızların GAZAP şaşkınlığı! Çeliği bile eriten Türk bombası manşetlerde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği GAZAP ve HAYALET (NEB-2) bombaları, uluslararası medya kuruluşlarının ilgisini üzerine çekti. Bombaların teknik özelliklerini detaylı şekilde inceleyen Fransız bilim ve teknoloji yayın organı Sciencepost, termobarik özellikli GAZAP için "dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası" ifadesini kullandı.
Türk savunma sanayiinin İHA ve SİHA'lardan sonra mühimmat teknolojisinde attığı dev adımlar Avrupa basınında yankı bulmaya devam ediyor. Şubat 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (IDEX) görücüye çıkan yerli bombalarımız, Fransa’nın önde gelen bilim haber sitesi Sciencepost tarafından mercek altına alındı.
"Türkiye teknolojik ilerlemesini kanıtladı"
Haberde, Türkiye'nin 2025 başında tanıttığı Gazap bombasının, ülkenin sadece otonom savunma ve dron teknolojilerinde değil, mühimmat endüstrisinde de ne kadar ileri gittiğini kanıtlamak amacıyla sergilendiği vurgulandı.
Fransız basını, Gazap’ı "nükleer olmayan en güçlü bomba" olarak nitelendirirken, bombanın teknik kapasitesine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Haberde, Gazap'ın klasik bir bomba olmadığı, "termobarik" yapısı sayesinde ısı, basınç ve şok dalgasını birleştiren konvansiyonel bir yok edici güce sahip olduğu belirtildi.
"Beton ve çeliği eritebilecek güçte"
Sciencepost, Gazap’ın çalışma prensibini ve yıkıcı etkisini okuyucularına şu ifadelerle aktardı:
"Gazap, oksijenle karışarak alev alan patlayıcı bir ajan yayıyor. Bunu bir ateş topu ve ardından gelen ölümcül bir şok dalgası izliyor. Yaklaşık 1 tonluk (970 kg) kütlesiyle bomba, beton ve çeliği eritmeye yetecek düzeyde, yaklaşık 3.000°C'lik bir ısı üretebiliyor."
Haberde ayrıca Gazap’ın "parça tesirli" (fragmentasyon) özelliğine de dikkat çekildi. Yerli bombanın, klasik muadillerine göre üç kat daha fazla etki göstererek, 1 kilometrelik bir alana 10.000'den fazla şarapnel saçabildiği kaydedildi.
"Sığınak avcısı: HAYALET"
Fransız analizi sadece Gazap ile sınırlı kalmadı; fuarda sergilenen bir diğer kritik mühimmat olan NEB-2, namıdiğer "Hayalet" de detaylıca incelendi.
Türkiye'nin nükleer cephaneliğe sahip olmaması nedeniyle, kullanımı kolay ancak etkisi nükleer silahlara yaklaşan konvansiyonel silahlar geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, hem Gazap'ın hem de Hayalet'in F-16 savaş uçaklarından atılabildiği belirtildi.
Sciencepost, Hayalet (NEB-2) bombası için şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkçe 'Hayalet' anlamına gelen bu bomba, Gazap ile aynı ağırlıkta ve termobarik özelliklere sahip. Ancak Hayalet, yer altı sığınaklarına saldırmak için özel olarak geliştirildi. Temmuz 2025 tarihli verilere göre; bu bomba kayanın ve toprağın 90 metre derinliğine kadar nüfuz edebiliyor."
Analizde, her iki bombanın birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve genellikle birlikte kullanılabileceği bilgisine de yer verildi.
Tarihi kıyaslama
Fransız yayını, Gazap'ın "nükleer olmayan en güçlü bomba" olduğunu teyit ederken, tarihsel bir perspektif sunmayı da ihmal etmedi. Haberin sonunda, Gazap'ın kendi sınıfının lideri olduğu ancak insanlık tarihinin gördüğü en büyük patlamanın 1961 yılında Sovyetler Birliği tarafından denenen ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat daha güçlü olan "Tsar Bomba"ya (Çar Bombası) ait olduğu hatırlatıldı.
Teknik Özellikleri
F-16 ve F-4’lerde de kullanılabilecek olan "GAZAP" 1 kilometrelik yarı çapa dağılarak bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası MK84 GAZAP Uçak Bombası 2000 LB 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilenmişti.
MK-84 GAZAP, Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıktı. GAZAP mühimmatından metrekareye 10.16 parçacık düşüyor. Laboratuvar testleri biterek saha testlerine geçildi. Muadillerinden 3 kat daha güçlü bir ürün olma özelliğini taşıyor. GAZAP, F-16 ve F-4’te kullanılabilecek.
Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor. MK84 uçak mühimmatı olan "GAZAP" büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip. Öte yandan Geniş alanda etkisi olan GAZAP mühimmatı da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.