Gökyüzünde millî iradenin imzası bir kez daha atıldı.



Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği test atışlarıyla; mühimmat, platform ve aklın kusursuz uyumunu sahada bir kez daha gösterdi.



Bu başarı, kendi imkânlarıyla geliştiren, kendi gücüyle… https://t.co/wZGrPtCmbk