ÖSYM ve MEB birlikte çalıştı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor yıllardır devam eden uygulama değişiyor





ÖSYM İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR





Yelkenci, beceri temelli müfredatın ölçme-değerlendirme anlayışını da dönüştürdüğünü belirterek, ÖSYM ile bu kapsamda düzenli iş birliği yürütüldüğünü söyledi.





Ekim ve kasım aylarında yapılan ortak çalıştaylar sonucunda beceri ve bağlam temelli soru modellemelerinin geliştirilmesine karar verildiğini, sürecin devam ettiğini ve elde edilen sonuçların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.





Soru yazım süreçlerinde MEB öğretmenlerinin yer almaya devam edeceğini, çoktan seçmeli sınavlar için yeni modeller üzerinde çalışıldığını ifade etti.