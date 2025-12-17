ÖSYM ve MEB birlikte çalıştı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor yıllardır devam eden uygulama değişiyor

Ölçme ve değerlendirme alanında önemli bir değişim sürecine girildi. ÖSYM ile yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda, çoktan seçmeli sınavlarda ezber bilgilerin ziyade bilginin hayata geçirilmesini esas alan becerileri ölçmeye yönelik yeni soru modelleri geliştiriliyor. Beceri odaklı soru yapısının, yeni müfredatla eğitimine başlayan öğrencilerin ilk kez katılacağı 2028 YKS ve LGS’de uygulanması planlanıyor.
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında uygulamaya konulan beceri temelli yeni müfredatta ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.
Yelkenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilen yeni programların okullarda uygulanmaya başlanmasıyla eş zamanlı olarak izleme ve değerlendirme çalışmalarının da devreye alındığını belirtti.
ÖSYM İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Yelkenci, beceri temelli müfredatın ölçme-değerlendirme anlayışını da dönüştürdüğünü belirterek, ÖSYM ile bu kapsamda düzenli iş birliği yürütüldüğünü söyledi.
Ekim ve kasım aylarında yapılan ortak çalıştaylar sonucunda beceri ve bağlam temelli soru modellemelerinin geliştirilmesine karar verildiğini, sürecin devam ettiğini ve elde edilen sonuçların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.
Soru yazım süreçlerinde MEB öğretmenlerinin yer almaya devam edeceğini, çoktan seçmeli sınavlar için yeni modeller üzerinde çalışıldığını ifade etti.
PİLOT UYGULAMA YAPILACAK
PISA, TIMSS ve LGS’ye benzer beceri temelli soruların halihazırda kullanıldığını hatırlatan Yelkenci, yeni müfredata uygun soru modellemelerinin ilk pilot çalışma ile test edildiğini ve sonuçların Aralık ayında yapılacak değerlendirme çalıştayında ele alınacağını söyledi.
LGS VE YKS’DE KRİTİK DEĞİŞİKLİK!
Yeni müfredatla eğitimine başlayan öğrencilerin ilk kez 2028 yılında LGS ve YKS’ye gireceğini kaydeden Yelkenci, bu sınavlarda bağlam üzerinden becerileri ölçen soru tiplerinin kullanılacağını vurguladı.
Bunun bir sınav sistemi değişikliği olmadığını, sadece bilgi odaklı sorulardan beceri ölçmeye yönelik sorulara geçildiğini ifade etti. Örnek soru ve sınavların OGM Materyal, EBA ve MEBİ platformlarında paylaşılacağını da ekledi.