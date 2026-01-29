Davaro adlı filmde Şener Şen tarafından canlandırılan karakter kimlerdendir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik sorunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1210. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen yarışma programındaki 'Davaro' adlı filmde Şener Şen tarafından canlandırılan karakter kimlerdendir? sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte sorunun doğru yanıtı...
SORU: 'Davaro' adlı filmde Şener Şen tarafından canlandırılan karakter kimlerdendir?
A: Davarolar
B: Hıyartolar
C: Züğürdolar
D: Camiryolar
Davaro, Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1981 yapımı Türk filmi. Kemal Sunal İle Şener Şen'in beraber oynadıkları son filmdir.
Almanya'ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano'yla evlenmek ister. Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak Memo buna pek yanaşmaz.
Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır.
Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo'nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.
Memo'nun kan davalısı vardır ve töreden dolayı birini öldürmesi gerekmektedir. Kendisi öldürmek istememesine rağmen çevresinden çok fazla baskı görmektedir. Öldürmek istemeyip değerlere karşı çıktığı için toplumdan dışlanmaktadır. Yaşadığı ortam geleneksel bir yapıdadır ve bu yapıda düzenin işleyişi önemlidir ve değerlere karşı gelinmesi kabul edilemez. Filmde, Memo'nun annesi o kişiyi öldürmediği sürece evlenmesini kabul etmez ve aynı zamanda buna en çok tepkiyi ağa göstermektedir çünkü kurallardan taviz verilmesinin ona zararlı olacağını bilmektedir. Geleneksel toplumda amaç, değerlerin korunmasıdır ve düzenin devamlılığı için değerler korunmalıdır. Davaro filminde, bu değer korunmasının önemliliği vurgulanmaktadır.