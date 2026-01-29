Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
PKK sevici ABD'li senatör 'örgütü kurtarma tasarısı' hazırladı

PKK sevici ABD'li senatör 'örgütü kurtarma tasarısı' hazırladı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:4329/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Lindsey Graham, Suriye ordusunun YPG'ye operasyonları sonrası lobi faaliyetlerine başladı.
Lindsey Graham, Suriye ordusunun YPG'ye operasyonları sonrası lobi faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin gedikli destekçilerinden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun operasyonları sonrası çaresiz kalan örgüte destek için 'kurtarma tasarısı' hazırladı. Tasarıda Türkiye'yi de hedef alan Graham, "Suriye'deki Kürtlere karşı hiçbir sonuç doğurmadan sınırsız saldırı düzenlenebileceğine inanan ülkeler veya gruplar, ne yazık ki yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun entegrasyon anlaşmalarına uymayan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları sonrası, yıllardır işgal altında olan topraklar özgürlüğüne kavuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara öncülüğündeki yeni yönetimin tüm diyalog çağrılarını kulak arkası eden örgüt, ABD'nin de bölgedeki desteğini çekmesinin ardından ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.

Süreci oyalayan örgütün elebaşları ABD ve İsrail'den yardım dilendi.

ABD'li Senatör 'PKK'yı kurtarma tasarısı' hazırladı

PKK/YPG'nin gedikli destekçilerinden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun operasyonları sonrası çaresiz kalan örgüte destek için ''kurtarma tasarısı' hazırladı.

Tasarıda Türkiye'yi de hedef alan Graham,
"Suriye'deki Kürtlere karşı hiçbir sonuç doğurmadan sınırsız saldırı düzenlenebileceğine inanan ülkeler veya gruplar, ne yazık ki yanılıyorlar."
ifadelerini kullandı.

"Suriye'de ve ötesinde Kürtleri koruma fikrine iki partiden de güçlü bir destek var, çünkü onlar Amerika Birleşik Devletleri için son derece güvenilir bir müttefik oldular." diyen Graham, "Büyük bir Kürt unsuruna sahip olan YPG, Başkan Trump'ın ilk döneminde DEAŞ'ı yenme mücadelesinin en ağır yükünü üstlendi." dedi.

"Kürtlere saldırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu büyük ölçüde zayıflatacak ve Suriye'nin bir ülke olarak gelişme yeteneğini engelleyecektir." diyen Graham, "Suriye'deki Kürtlere karşı hiçbir sonuç doğurmadan sınırsız saldırı düzenlenebileceğine inanan ülkeler veya gruplar, ne yazık ki yanılıyorlar." dedi.

Türkiye'yi hedef aldı: Saldırıları koordine ettiklerine dair kanıtlar var

Graham’ın sunduğu 'PKK'yı koruma yasası'nda,
'örgüte yönelik saldırıların Türkiye ile koordine edildiğine ve Türkiye tarafından desteklendiğine dair kanıtlar var
' ibaresi geçiyor.

Dün 'Suriye'de istikrar' vurgusu yapmıştı

Geçtiğimiz hafta PKK/YPG'nin açık şekilde İsrail’le işbirliği içinde olduğunu itiraf eden ABD Başkanı Donald Trump’ın yakınındaki isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Graham, Suriye'de istikrarı sağladığı için Trump'a teşekkür etmişti.



#Lindsey Graham
#ABD
#Suriye
#PKK
#YPG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Bursa Merkez, İnegöl, Gemlik, Orhangazi TOKİ sosyal konut kontenjan dağılımı