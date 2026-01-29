ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri

ATA AÖF öğrencilerinin beklediği bütünleme sınavı takvimi netleşti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınavları için tarih ve oturum saatleri açıklandı. Şimdi gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki ATA AÖF bütünleme sınavları hangi gün yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak ve sınav giriş yerleri ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
ATA AÖF bütünleme sınavları, final sınavı sonuçlarının ardından gündemdeki yerini koruyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2026 sınav takvimine göre, güz yarıyılı ATA AÖF bütünleme sınavı 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre, ATA AÖF güz yarıyılı bütünleme sınavları 14 Şubat 2026 Cumartesi ve 15 Şubat 2026 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavında yeterli notu alamayan ya da sınava katılamayan öğrenciler, bu oturumlarda telafi fırsatı bulacak.
ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak?
Üç oturum halinde düzenlenecek sınavların başlangıç saatleri şöyle açıklandı:
1. Oturum: 14 Şubat 2026 – 09.30
2. Oturum: 14 Şubat 2026 – 14.00
3. Oturum: 15 Şubat 2026 – 09.30
Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ATA AÖF bütünleme sınavı için sınav giriş yerleri henüz ilan edilmedi. Resmi açıklama yapıldığında sınav merkezleri ve giriş belgelerine dair bilgilerin duyurulması bekleniyor.