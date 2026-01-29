Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri

20:3329/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri

ATA AÖF öğrencilerinin beklediği bütünleme sınavı takvimi netleşti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınavları için tarih ve oturum saatleri açıklandı. Şimdi gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki ATA AÖF bütünleme sınavları hangi gün yapılacak, oturumlar saat kaçta başlayacak ve sınav giriş yerleri ne zaman duyurulacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

ATA AÖF bütünleme sınavları, final sınavı sonuçlarının ardından gündemdeki yerini koruyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2026 sınav takvimine göre, güz yarıyılı ATA AÖF bütünleme sınavı 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre, ATA AÖF güz yarıyılı bütünleme sınavları 14 Şubat 2026 Cumartesi ve 15 Şubat 2026 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavında yeterli notu alamayan ya da sınava katılamayan öğrenciler, bu oturumlarda telafi fırsatı bulacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak?

Üç oturum halinde düzenlenecek sınavların başlangıç saatleri şöyle açıklandı:

1. Oturum: 14 Şubat 2026 – 09.30

2. Oturum: 14 Şubat 2026 – 14.00

3. Oturum: 15 Şubat 2026 – 09.30

Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı için sınav giriş yerleri henüz ilan edilmedi. Resmi açıklama yapıldığında sınav merkezleri ve giriş belgelerine dair bilgilerin duyurulması bekleniyor.

#ata aöf
#atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi
#bütünleme sınavı
#açıköğretim
#sınav tarihleri
#sınav giriş yerleri
#uzaktan eğitim
#sınav takvimi
#ATA AÖF bütünleme sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Bursa Merkez, İnegöl, Gemlik, Orhangazi TOKİ sosyal konut kontenjan dağılımı