ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri

Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre, ATA AÖF güz yarıyılı bütünleme sınavları 14 Şubat 2026 Cumartesi ve 15 Şubat 2026 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavında yeterli notu alamayan ya da sınava katılamayan öğrenciler, bu oturumlarda telafi fırsatı bulacak.