ABD'den İran'a 'Maduro' tehdidi: Venezuela'da yaptığımızı yaparız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran yönetimine Venezuela operasyonu üzerinden parmak salladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın anlaşma yapması için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyip, "Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler." dedi. Hegseth, anlaşma olmaması durumunda İran'ı Venezuela örneğiyle tehdit edip, "Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı Venezuela'da yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
#ABD
#İran
#Venezuela