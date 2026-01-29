İsrail istedi AB ikiletmedi: İran Devrim Muhafızları terör listesine alındı

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu. İran yönetiminin kendi halkını öldürdüğü için kendi sonunu hazırladığını duyuran AB'nin bu kararına ilk tebrik İsrail'den geldi. Siyonist Bakan Gideon Saar, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Saar, son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan ettiler
Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.
İlk tebrik İsrail'den
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasını "önemli ve tarihi bir karar" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı, DMO'nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa'daki faaliyetlerini engelleyeceğine ve bunları suç kapsamına alacağına işaret etti.
Bu kararın DMO'ya ve Tahran yönetimine büyük darbe indireceğini ve rejim muhaliflerine bir mesaj olacağını savunan Saar, Tahran yönetiminin meşruiyetinin de güçlü bir darbe aldığını ileri sürdü.