İsrail istedi AB ikiletmedi: İran Devrim Muhafızları terör listesine alındı

29/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak niteledi.
Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu. İran yönetiminin kendi halkını öldürdüğü için kendi sonunu hazırladığını duyuran AB'nin bu kararına ilk tebrik İsrail'den geldi. Siyonist Bakan Gideon Saar, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Saar, son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan ettiler

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak,
"Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır."
değerlendirmesinde bulundu.
Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin,
"Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz."
diye konuşmuştu.

İlk tebrik İsrail'den

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasını "önemli ve tarihi bir karar" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Saar, İsrail'in yıllardır, özellikle de son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı, DMO'nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa'daki faaliyetlerini engelleyeceğine ve bunları suç kapsamına alacağına işaret etti.

Bu kararın DMO'ya ve Tahran yönetimine büyük darbe indireceğini ve rejim muhaliflerine bir mesaj olacağını savunan Saar, Tahran yönetiminin meşruiyetinin de güçlü bir darbe aldığını ileri sürdü.


