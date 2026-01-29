Yeni Şafak
İran'dan Avrupa Birliği'ne 'terör listesi' tepkisi: Muhtemel savaşı körüklüyorlar

19:2529/01/2026, Perşembe
AA
İran, Avrupa'yı bölgede savaşı körüklemekle suçladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesine" alınmasına sert çıktı. Yaşananları "apaçık ikiyüzlülük" olarak niteleyen Arakçi, "Avrupa alevleri körüklemekle meşgul." dedi.

Arakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine alma kararını eleştirdi.

Bölgede birçok ülkenin İran ile ABD arasında topyekün bir savaşı önlemeye çalıştığını belirten Arakçi, "Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil. Avrupa ise tam tersine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin isteği üzerine 'hızlı toparlanma' politikasını izledikten sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak nitelendirerek büyük bir stratejik hata daha yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İkiyüzlü Avrupa"

Arakçi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı herhangi bir adım atmayan AB ülkelerinin İran'da "insan haklarını savunmaya" dair iddialarını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Bölgede topyekün bir savaşın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çeken Arakçi, "Enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.



#İran
#Avrupa Birliği
#İran Devrim Muhafızları Ordusu
