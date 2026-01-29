AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2026: MEB AGS 10 Bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 bin öğretmen ataması sürecinde kritik aşamaya girildi. AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları, gözlerini MEB tarafından yayımlanacak atama sonuçlarına çevirdi.
MEB’in 2026 yılı öğretmen istihdam planlaması kapsamında hayata geçirdiği 10 bin öğretmen atamasında sonuç aşamasına gelindi. Tercih sürecini tamamlayan adaylar, resmi duyuru için MEB ekranlarını yakından takip ediyor.
MEB AGS HAZIRLIK EĞİTİMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimi başvuruları "akademibasvuru.meb.gov.tr" üzerinden 20 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 27 Ocak 2026 Salı günü sona erdi. Yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi.