TRT 1 ve tabii spor kanalında bu akşam UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB Steaua Bükreş ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'da başlayacak zorlu mücadelede iki takımın da ilk 11'i belli oldu. TRT 1 üzerinden canlı izlenebilecek karşılaşmayı tabii platformundan mobil cihazlarla da izlemek mümkün. Avrupa'da son 7 maçta 11 puan alan Fenerbahçe'de tek hedef FCSB deplasmanından 3 puan çıkarmak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe lig aşamasındaki 8. ve son hafta maçına çıkıyor. Romanya'nın FCSB Steaua Bükreş takımına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, play-off turunda seri başı olmanın peşinde.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 VE TABİİ'DE CANLI YAYINLANIYOR UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında bu akşam FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Romanya'daki National Arena'da oynanacak maç saat 23.00'da başlayacak. FCSB-Fenerbahçe maçı TRT 1 ve tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebilecek.

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FCSB'YE KONUK OLACAK Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

