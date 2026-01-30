Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 30 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, tarife ve fiyat listesinde yer alan bedeller dışında herhangi bir isim altında ek ücret alınması halinde bunun açıkça listede gösterilmesi zorunlu kılındı.

Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmeler için önemli bir istisna getirildi. Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.