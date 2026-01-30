Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmelerde, listede yer alsa dahi servis, masa veya kuver adı altında tüketiciden ilave ücret alınamayacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 30 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, tarife ve fiyat listesinde yer alan bedeller dışında herhangi bir isim altında ek ücret alınması halinde bunun açıkça listede gösterilmesi zorunlu kılındı.
İlave ödeme talep edilmesi yasaklandı
Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işletmeler için önemli bir istisna getirildi. Buna göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.
Tüketiciler sürpriz ek ücretle karşılaşmayacak
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerinin uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak. Düzenleme ile tüketicilerin sürpriz ek ücretlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.