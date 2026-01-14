Restoran sahipleri 'kuver ücreti' adı altında vatandaşın cebine göz dikti: Yüzde 30'a kadar çıktı

Kuver ve servis ücretini yasal olmayan yollardan alan ve bu nedenle ceza yiyen restoranlar uzun bir süre bu ücretlerin yasallaşması için lobi yaptı. Ekim 2025'te ise Fiyat Etiketi yönetmeliği Tarife ve Fiyat Listesi 8'inci maddenin 6'ncı bendine "Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur" ifadesi ekletti. Böylece kuver, masa, servis gibi ücretleri alıp yönetmeliği de kendilerine kalkan yaptı.



