Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla sürüyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde, belirlenen takvim kapsamında kura çekimleri etap etap gerçekleştiriliyor. Başvurusu geçerli kabul edilen 5 milyon 242 bin vatandaş, yaşadıkları il ve ilçeler için kura tarihlerinin ne zaman yapılacağını yakından takip ediyor. Bu kapsamda TOKİ il il kura çekiliş tarihleri nereden duyurulacak? 500 bin sosyal konut için kura takvimi ne zaman ilan edilecek? soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte 500 bin sosyal konut projesi illerin TOKİ kura tarihleri listesi.

1 /6 Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen il bazlı kura çekilişleri, resmi takvim doğrultusunda aşamalı olarak devam ediyor. Toplam 8 milyon 840 bin başvuru arasından 5 milyon 242 bin geçerli başvuruyla hak sahipliği belirlenen süreçte, illere ve ilçelere göre kura tarihleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki illerin TOKİ kura tarihleri nereden öğrenilecek? 500 bin sosyal konut kura tarihleri ne zaman açıklanacak?

2 /6 Güncel resmi açıklamalara göre, kura çekimleri 29 Aralık 2025’te Adıyaman ile başlamış olup, büyük çoğunluğu 27 Şubat 2026’ya kadar tamamlanacak. Ocak ayı itibarıyla Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğunlaşan çekilişler, şu anda Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi illerde devam ediyor (15-18 Ocak haftası). Takvim ilerledikçe büyükşehirler sıraya giriyor: Ankara kura çekilişi 5 Şubat 2026’da İzmir 6 Mart 2026’da İstanbul (100 bin konutluk en yüksek kontenjan) ise 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında planlanıyor.

3 /6 İllerin TOKİ kura tarihleri nereden öğrenilecek? Kura takvimi, TOKİ’nin resmi sitesi (toki.gov.tr) üzerinden güncellenerek duyuruluyor; bazı iller kırmızı renkle işaretlenerek detaylı katılım listeleri paylaşılıyor. Sonuçlar, her il ve proje için çekiliş tamamlandıktan hemen sonra aşamalı olarak e-Devlet ve TOKİ portalında ilan edilecek.

5 /6 Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilirken, hak sahipliği sonrası sözleşme ve taksit ödemeleri süreci başlayacak. İlk teslimatların deprem bölgesinde 2026 içinde, genel olarak ise Mart 2027 itibarıyla hedeflendiği belirtiliyor.