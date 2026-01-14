Yeni Şafak
13:3914/01/2026, Çarşamba
500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişleri, ilan edilen takvim çerçevesinde sürüyor. Bu kapsamda 4 bin 905 sosyal konutun yapılacağı Erzurum için kura tarihi netleşti. TOKİ, Erzurum sosyal konut kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanların listesini de yayımladı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Erzurum merkez Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Olur, Oltu, Pasinler, Uzundere TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum için merakla beklenen kura çekimi yapılıyor yapıldı. TOKİ Batman kura çekilişi, 7 Ocak’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek Proje çerçevesinde Erzurum merkezde 4905 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Erzurum TOKİ kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte Erzurum TOKİ kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.

TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

