Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi 15 Ocak'ta idrak edilecek. Bu mübarek gece öncesinde oruç tutacak olanlar sabah ezanı saati ve imsak vakitleri için sorgulama yapıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana ve Konya namaz vakitleri başta olmak üzere il il imsak saati, sabah namazı vakti ve ezan saatleri merak edilirken, Regaip Gecesi’nde tutulacak oruç için doğru vakitte niyet etmek isteyenler güncel imsak ve ezan saatlerini takip ediyor. İşte 15 Ocak Perşembe imsak saati il il namaz vakitleri.

1 /10

2 /10 İstanbul imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe İstanbul imsak vakti: 06:50

3 /10 Ankara imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Ankara imsak vakti: 06:33

4 /10 İzmir imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe İzmir imsak vakti: 06:54

5 /10 Antalya imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Antalya imsak vakti: 06:38

6 /10 Bursa imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Bursa imsak vakti: 06:49

7 /10 Adana imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Adana imsak vakti: 06:20

8 /10 Konya imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Konya imsak vakti: 06:32

9 /10 Diyarbakır imsak vakti, sabah ezanı saati 15 Ocak 2026 Perşembe Diyarbakır imsak vakti: 06:01