Miraç Kandili'nin bu gece idrak edilip edilmeyeceği, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip gecesi, camilerde dualarla idrak edildi. Regaip Kandili geride kaldı. Sırada ise Miraç gecesi var. Milyonlarca Müslüman şimdi ise üç ayların ikinci kandili olarak Miraç gecesinin tarihini merak ediyor. Peki, Miraç gecesi ne zaman? İşte 2026 Miraç gecesi tarihi...

1 /6 Miraç gecesi tarihi 2026 dini günler takviminde yayınlandı. 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili 25 Aralık tarihinde idrak edildi. Takvime göre ikinci kandil ise Miraç gecesi. Peki, Miraç gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

2 /6 MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN 2026? 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.





3 /6 BUGÜN KANDİL Mİ? Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü yani yarın idrak ediliyor.



4 /6 MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç gecesi, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi idrak ediliyor.



5 /6 MİRAÇ NE DEMEKTİR? Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.