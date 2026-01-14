İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç gecesina kısa bir süre kaldı. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç kandili dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajı seçenekleri ile paylaşılacak. Miraç gecesinde sevdiklerinize ve aile fertlerinize en anlamlı Miraç gecesi mesajlarını gönderebilir, onların yüzünde tebessüm olabilirsiniz. İşte en yeni en anlamlı, hadis ve ayetli, dualı, en farklı Miraç gecesi mesajları...

1 /25 2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.



2 /25 Miraç Kandili Tebrik Mesajları 2026 Recep ayının 27. Gecesine girilirken Miraç gecesi mesajları ve sözleri için araştırmalar hız kazandı. İslam aleminde oldukça önemli gecelerden biri olan Miraç gecesi 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek günün anlamı ve önemine binaen mesajlar paylaşılacak. Sevdiklerinin kandilini kutlamak için en güzel ve resimli Miraç gecesi mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için derledik.



3 /25 "Tüm İslam aleminin Miraç gecesi mübarek olsun. Bu kutlu gecenin Gazi şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim muhabbet ve kardeşliğimizi bu kutlu gecenin hürmetine daim kılsın."

4 /25 Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç gecesi mübarek olsun!

5 /25 "Tüm İslam aleminin mübarek Miraç gecesi kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."

6 /25 Miraç gecesi mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

7 /25 Miraç gecesi, yürekleri aydınlatan bir ışık gibi gelsin, dualarınızın yükseldiği, hayırlara vesile olan bir gece olsun.

8 /25 Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Bu mübarek geceniz olsun.

9 /25 Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

10 /25 Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım...

11 /25 "Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç gecesi kutlu olsun."

12 /25 Miraç gecesinin rahmeti ve bereketi tüm insanlığa şifa olsun. Bu mübarek gecenin dünya barışına ve huzura vesile olması dileğiyle.

13 /25 Miraç Kandili, sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir. Bu gecede ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya açalım, günahlardan olabildiğince kaçalım. Bugün en gizli incilerimizi onun için saçalım, çünkü bugün Miraç Kandili.

14 /25 Miraç gecesinin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Bu mübarek gecenin dileklerinizin kabulüne, dualarınızın makbuliyetine vesile olması dileğiyle.

15 /25 Miraç gecesinin bereketiyle yürekleriniz coşsun, dualarınız kabul, günleriniz aydın olsun.

16 /25 Miraç gecesinin feyziyle tüm dünyaya barış ve sevgi gelsin. Dualarınızın Allah katında kabul olmasını dilerim.

17 /25 Miraç gecesinin hayırlara vesile olmasını, dualarınızın daima kabul görmesini temenni ederim. Mübarek olsun!

18 /25 Miraç gecesinin manevi coşkusunu yaşayarak, sevdiklerinizle birlikte nice güzelliklere erişmeniz dileğiyle.

19 /25 Miraç Gecesinde Ne Olmuştur? İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesi, bugün idrak ediliyor.

20 /25 Peygamber Allah huzuruna ulaştığında kendisine verilen müjdelerden ilki 5 vakit namazın farz kılınmasıdır. Miraç’ın gerçekleşmesinin ardından Müslümanlar namazlarını 5 vakit olarak kılmaya başlamışlardır. Bu mübarek gecede namaz dışında Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayet indirilmiş ve Müslümanlara cennet müjdelenmiştir. Cennet müjdesinde ise Allah’a şirk koşmamak şartıyla olduğu bildirilmiştir.

21 /25 Miraç Ne Demektir? Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

22 /25 Miraç Gecesi'nin Anlam ve Önemi İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (s.a.v) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

23 /25 İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

24 /25 Miraç Gecesinin Fazileti Her yıl Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27.gecesinde idrak edilen Miraç Gecesinin fazileti merak edilir. Bu mübarek gecenin fazileti Amenerrasulü ayetlerinin inmesi, namazın 5 vakit olarak farz kılınması ve Müslümanların Allah’a şirk koşmadıkları durumunda cennetle müjdelenmesidir.