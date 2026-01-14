Emekli zam farkları ödeme günleri 2026 takvimi! Memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? 14-15 günlük fark...

2026 yılının Ocak ayıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşti. Yüzde 18,6 olarak belirlenen artış, ödeme takvimindeki farklılıklar nedeniyle maaş farkı oluşmasına yol açtı. Memur emeklileri ocak ayının ilk günlerinde maaşlarını zamsız alırken, kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15’inden itibaren aldığı için fark ödemesi gündeme geldi. Bu kapsamda gözler, maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 oranında zam alan memurlar ve emekli memurlar için ödeme sisteminden kaynaklı maaş farkı oluştu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fark tutarlarının ayrı bir takvimle ödenmesi beklenirken, hak sahipleri PTT ve bankalar üzerinden yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2026 BELLİ OLDU MU?
Emekli maaş farkı ödeme tarihleri resmi olarak duyurulmadı. Memur maaş ödemeleri 15 Ocak’ta hesaplara yatırılacak. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yeni maaşlar işlenecek. Ocak ayına yönelik 14 günlük maaş farkı ödemelerinin de maaşlarda olduğu gibi 15 Ocak’ta hesaplara yatırılması bekleniyor.
Maaş farkı ödemeleri PTT şubelerinden veya ATM’ler aracılığıyla çekilebilecek. Maaşlarını 1-5 Ocak’ta alan memur emeklilerinin de fark ödemelerinin bu tarihlerde hesaplara yatırılacak.
MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE
Emeklilere her yıl dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara geçecek.
2025 yılında emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlenmişti. Yeni yıl ile beraber emekli bayram ikramiyesinde artış yaşanacak. Bayram ikramiyesi zammının en düşük emekli maaşına gelen zam oranından yüksek olması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin 18,48 oranında zamlanması durumunda 740 lira artacak.
2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart cuma günü idrak edilecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlayacak. Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor.