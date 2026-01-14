Emekli zam farkları ödeme günleri 2026 takvimi! Memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? 14-15 günlük fark...

Yeni yılın başlamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 oranında zam alan memurlar ve emekli memurlar için ödeme sisteminden kaynaklı maaş farkı oluştu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da fark tutarlarının ayrı bir takvimle ödenmesi beklenirken, hak sahipleri PTT ve bankalar üzerinden yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor.