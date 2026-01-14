Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk iki oturumun ardından, final maratonu 11 Ocak Pazar günü saat 09:30'da başlayan 3. ve son oturumla devam etti. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?

2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. ATA AÖF bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat tarihlerinde uygulanacak. Peki bugünlerde merak konusu olan ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 18 Nisan 2026 II.Oturum 18 Nisan 2026 III.Oturum 19 Nisan 2026

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Haziran 2026 II.Oturum 13 Haziran 2026 III.Oturum 14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 18 Temmuz 2026 II.Oturum 18 Temmuz 2026 III.Oturum 19 Temmuz 2026










