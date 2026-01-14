Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk iki oturumun ardından, final maratonu 11 Ocak Pazar günü saat 09:30'da başlayan 3. ve son oturumla devam etti. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?
2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. ATA AÖF bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat tarihlerinde uygulanacak. Peki bugünlerde merak konusu olan ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 18 Nisan 2026
II.Oturum 18 Nisan 2026
III.Oturum 19 Nisan 2026
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 13 Haziran 2026
II.Oturum 13 Haziran 2026
III.Oturum 14 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 18 Temmuz 2026
II.Oturum 18 Temmuz 2026
III.Oturum 19 Temmuz 2026
ATA AÖF Puanlama Sistemi ve Başarı Notu Hesaplama
Final sınavından alacağınız notlar, dersi geçip geçmeyeceğinizi belirlemede büyük rol oynuyor. ATA AÖF değerlendirme sisteminde dikkat etmeniz gereken kritik noktalar şunlardır:
4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor: Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap, bir doğru cevabı silmektedir. Bu nedenle emin olmadığınız soruları boş bırakmak stratejik önem taşır.
Finalin Etkisi %70: Ders başarı notu hesaplanirken; Ara Sınav (Vize) puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu (Final) veya Bütünleme Sınav puanının katkısı ise %70 olarak belirlenmiştir.
İstisnai Dersler: Aşağıdaki derslerde değerlendirme sistemi farklılık gösterebilir:
Blok Uygulama
Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması
Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme