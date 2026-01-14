Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

12:1714/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk iki oturumun ardından, final maratonu 11 Ocak Pazar günü saat 09:30'da başlayan 3. ve son oturumla devam etti. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?

2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. ATA AÖF bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat tarihlerinde uygulanacak. Peki bugünlerde merak konusu olan ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ


Ara (Vize) Sınavı


I.Oturum 18 Nisan 2026

II.Oturum 18 Nisan 2026

III.Oturum 19 Nisan 2026


Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı


I.Oturum 13 Haziran 2026

II.Oturum 13 Haziran 2026

III.Oturum 14 Haziran 2026


Bütünleme Sınavı


I.Oturum 18 Temmuz 2026

II.Oturum 18 Temmuz 2026

III.Oturum 19 Temmuz 2026






ATA AÖF Puanlama Sistemi ve Başarı Notu Hesaplama


Final sınavından alacağınız notlar, dersi geçip geçmeyeceğinizi belirlemede büyük rol oynuyor. ATA AÖF değerlendirme sisteminde dikkat etmeniz gereken kritik noktalar şunlardır:

4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor: Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap, bir doğru cevabı silmektedir. Bu nedenle emin olmadığınız soruları boş bırakmak stratejik önem taşır.

Finalin Etkisi %70: Ders başarı notu hesaplanirken; Ara Sınav (Vize) puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu (Final) veya Bütünleme Sınav puanının katkısı ise %70 olarak belirlenmiştir.

İstisnai Dersler: Aşağıdaki derslerde değerlendirme sistemi farklılık gösterebilir:

Blok Uygulama

Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması

Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme





#AÖF
#ATA AÖF
#ATA AÖF sonuç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler sayfası sorgulama ekranı 500 bin konut Türkiye geneli tüm iller kura listesi