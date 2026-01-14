OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.