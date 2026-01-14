OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşı sahipleri, gaziler ve çeşitli sosyal haklardan yararlananlar da ikramiyeden faydalanacak. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl artması beklenirken, gözler yeni rakama çevrildi.
Emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücretteki artışların ardından milyonlarca hak sahibinin odağı bayram ikramiyesine kaydı. 2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 2026’da artırılması beklenirken, Ramazan Bayramı’nın mart ayına denk gelmesi ödeme takvimini de öne çıkardı. Yeni ikramiye tutarına ilişkin yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor.
OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026
Ocak ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen rutin takvime göre, her ayın 15'i ile 30'u arasında illere göre kademeli olarak yatırılan ödemelerin, bu ay 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlaması bekleniyor.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.878 TL olacak.
BAKAN GÖKTAŞ SOSYAL DESTEKLERDEKİ ARTIŞLARI DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi. Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.