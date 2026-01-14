ABD Başkanı Donald Trump: Grönland inşa ettiğimiz altın kubbe için hayati önem taşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Grönland’ın inşa edilmekte olan “Altın Kubbe” savunma sistemi için hayati bir konumda olduğunu söyledi.
Trump, “Grönland, Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. ABD’nin gücü olmadan NATO etkili bir güç ya da caydırıcı olamaz” ifadelerini kullandı.
'BİZ YAPMAZSAK RUSYA YAPACAK'
Trump’ın açıklamaları, Grönland’ın jeopolitik konumu ve küresel güç dengeleri açısından yeniden tartışma konusu olmasına neden oldu. ABD’nin savunma politikaları kapsamında bölgeye yönelik olası adımların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.