ABD ile Danimarka arasında Grönland diplomasisi: Yetkililer bir araya gelecek

ABD ile Danimarka arasında Grönland diplomasisi: Yetkililer bir araya gelecek

16:5113/01/2026, Salı
DHA
Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Washington'da ABD heyeti ile görüşecek.

Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, başkent Kopenhag'da gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Grönland konusunu ele alacaklarını kaydeden Rasmussen,
“ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de toplantıya katılmak istediğini belirtti ve görüşmeye ev sahipliği yapacak. Bu nedenle toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek”
dedi.




