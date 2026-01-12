Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Rutte: Grönland kilit öneme sahip bir parça

18:1712/01/2026, Pazartesi
DHA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'le yaptığı basın toplantısında Grönland'a ilişkin konuştu. Rutte, Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunu ifade etti.


NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
"Grönland, NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası”
dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu. Tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık olduğunu belirten Rutte,
“Çünkü deniz yollarının açılmasıyla Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz”
ifadelerini kullandı.

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğunu vurgulayarak, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını söyledi. Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden Rutte,
“Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz”
açıklamasında bulundu.

Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunun altını çizen Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.




#Grönland
#NATO
#Amerika
