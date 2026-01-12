Grönland'da savaş planları hazırlanıyor

Daily Mail’in haberine göre plan, Beyaz Saray’daki en sert siyasi figürlerden biri olarak bilinen Stephen Miller’ın koordinasyonunda yürütülüyor. Haberde, ABD Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı’nın (JSOC) bu yönde bir plan hazırlamakla görevlendirildiği kaydedildi. Bu iddialar henüz Washington tarafından resmen doğrulanmış değil. Ancak Avrupa basınında yer alan haberler, krizin ciddiyetini ortaya koyuyor. Telegraph’a göre İngiltere, Almanya ve Fransa ile temas kurarak Grönland’a askeri güç konuşlandırılmasına yönelik hazırlık görüşmelerine başladı. Buna göre Avrupa ülkeleri NATO misyonu çerçevesinde Grönland'a asker göndermeyi planladığını iddia edildi. Gazete, Trump yönetiminin bu girişimi reddetmesi halinde Google, Microsoft, X gibi Amerikan teknoloji şirketlerine yaptırımların gündeme geleceğini belirtti. Avrupalılar, NATO'da atılacak böyle bir adımın Trump'ın iştahını azaltacağına inanıyor. Bu gelişme, NATO müttefikleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir güvensizlik ortamına işaret ediyor.

Krizin bir diğer boyutu ise diplomatik ve ekonomik baskı iddiaları. Reuters’ın aktardığına göre ABD’li yetkililer, Grönland halkına kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında değişen tek seferlik ödemeler yapılmasını, adanın Danimarka’dan koparak ABD ile hizalanmasını teşvik edecek bir seçenek olarak masaya yatırdı. Bu yaklaşım, Avrupa kamuoyunda “modern sömürgecilik” ve “açık siyasi rüşvet” olarak nitelendiriliyor. Tüm bu gelişmeler, ABD’nin müttefiklerini hiçe sayan, uluslararası hukuku zorlayan ve güç siyasetini önceleyen yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Daha da çarpıcı olan ise NATO’nun bu tablo karşısındaki dağınıklığı. Kuruluş amacı kolektif savunma olan ittifak, bir üyesinin diğerinin egemenliğini fiilen tehdit ettiği iddiaları karşısında etkisiz ve tepkisiz görünüyor. Avrupa başkentlerinde giderek daha yüksek sesle dile getirilen görüş ise "NATO'nun siyasi olarak “bitkisel hayata” girdiği."