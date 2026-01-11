Trump Grönland'a işgal talimatı verdi, komutanlar karşı çıktı: '5 yaşında bir çocukla uğraşmaya benziyor'

İddialara göre Trump, Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) Grönland’ın işgali için bir plan hazırlamaları yönünde resmi talimat verdi. Ancak ABD’li üst düzey askeri yetkililer ve Genelkurmay Başkanları, böyle bir hamlenin hukuki dayanağı olmadığını ve Kongre’den asla destek görmeyeceğini savunarak emre karşı çıktı.





Haberde, diplomatik bir kaynağın generallerin tepkisini aktarırken kullandığı şu ifadelere yer verildi: Generaller Trump'ın Grönland planını "çılgınca ve yasadışı" buluyor.









"5 YAŞINDA BİR ÇOCUKLA UĞRAŞMAYA BENZİYOR"





Askeri yetkililerin, Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için dikkatini başka yönlere çekmeye çalıştığı belirtildi. Komutanların, Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi veya İran’a yönelik operasyonlar gibi "daha az tartışmalı" askeri seçenekleri masaya sürdüğü ifade edildi.





Sürecin zorluğunu anlatan bir kaynak, askeri yetkililerin hissiyatını şu sözlerle aktardı: "5 yaşında bir çocukla uğraşmaya benziyor diyorlar."









VENEZUELA OPERASYONU CESARETLENDİRDİ





Daily Mail'a konuşan kaynaklar, Trump ve çevresindeki "şahin" kanadın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonun başarısından cesaret aldığını öne sürdü. Yönetimin, Rusya veya Çin bölgeye yerleşmeden önce Grönland’ı hızla kontrol altına almak istediği belirtiliyor. Ayrıca Trump’ın 2026 ara seçimleri öncesinde kamuoyunun dikkatini ekonomiden uzaklaştırmak için bir "savaş arayışında" olabileceği de iddialar arasında.





Trump, konuya ilişkin daha önceki bir açıklamasında niyetini şu sözlerle belli etmişti: "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak."





İNGİLİZ DİPLOMATLARDAN "NATO ÇÖKEBİLİR" UYARISI





Olası bir işgal girişiminin uluslararası sonuçlarını değerlendiren İngiliz diplomatlar ise bunun İttifak için bir felaket olabileceğini düşünüyor. Diplomatlar, Trump’ın Danimarka ile bağları koparmak için güç veya siyasi baskı uygulayacağı bir "gerilimi tırmandırma senaryosu" üzerinde duruyor.





Bir kaynak, en kötü senaryoyu şu sözlerle özetledi: "Bazı Avrupalı yetkililer, bunun Trump'ın etrafındaki sertlik yanlısı MAGA grubunun gerçek amacının NATO'yu yıkmak olduğundan şüpheleniyor. Kongre Trump'ın NATO'dan çekilmesine izin vermeyeceği için, Grönland'ı işgal etmek Avrupalıları NATO'dan ayrılmaya zorlayabilir. Eğer Trump NATO'yu sona erdirmek istiyorsa, işgal bunu yapmanın en uygun yolu olabilir."









UZLAŞMA SENARYOSU MASADA





Krizin çözümüne dair alternatif bir "Uzlaşma Senaryosu" da konuşuluyor. Buna göre Danimarka'nın, Trump’a Grönland üzerinde tam askeri erişim izni vermesi, karşılığında ise Rusya ve Çin’in erişiminin engellenmesi planlanıyor. Diplomatlar, "İç siyasi nedenlerle Trump, gerilimi tırmandıracak bir senaryoyla başlayıp daha sonra uzlaşma senaryosuna geçebilir" değerlendirmesinde bulundu.





DANİMARKA CEPHESİNDEN SERT TEPKİ





Hatırlanacağı üzere Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., 2025'in Ocak ayında adadaki ABD üssünü ziyaret etmiş ve halka "Size iyi davranacağız" demişti.





Ancak Danimarka tarafı bu yaklaşımlara kapıları kapatmış durumda. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bir NATO müttefikinin saldırı kararı alması durumunda her şeyin biteceğini belirterek, Trump’ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söylemini sert bir dille eleştirmişti.



