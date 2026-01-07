Grönland NATO'nun fişini çeker

Enflasyonun panzehiri daha çok üretim

Türkiye; 2025'i yüzde 30,89 enflasyonla tamamladı. Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 44'ten yüzde 31 civarına gerilese de hedeflenen rakamın üzerinde kaldı. Konut ve eğitim başta olmak üzere birçok kalemdeki yüksek katılık, para politikasının tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Kalıcı istikrarı yakalamak, yüksek faiz yerine; maliyetleri düşüren, yerli arzı artıran ve üretim seferberliğini merkeze alan bir politika uygulamayı gerektiriyor.