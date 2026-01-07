Grönland NATO'nun fişini çeker

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyonun panzehiri daha çok üretim
Türkiye; 2025'i yüzde 30,89 enflasyonla tamamladı. Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 44'ten yüzde 31 civarına gerilese de hedeflenen rakamın üzerinde kaldı. Konut ve eğitim başta olmak üzere birçok kalemdeki yüksek katılık, para politikasının tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Kalıcı istikrarı yakalamak, yüksek faiz yerine; maliyetleri düşüren, yerli arzı artıran ve üretim seferberliğini merkeze alan bir politika uygulamayı gerektiriyor.
Batı İttifakı'na son darbe: Grönland'da NATO'yu gözden çıkardı
Trump yönetiminin Grönland’ı doğrudan ABD nüfuz alanına alma girişimi, NATO’nun son dönemde sorgulanan müttefiklik tabutuna son çivi mi olacak? Trump yönetiminin, Avrupa'ya rağmen Grönland ısrarı, "Washington, kendi çıkarlarını NATO şemsiyesine bırakmak istemiyor" değerlendirmesine neden oldu.
Final bileti Fenerbahçe'nin
F.Bahçe, Adana’da oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u yenerek cumartesi günü Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Galatasaray’ın rakibi oldu. Yeni transfer Musaba’nın 2 asistle damga vurduğu maçta golleri Kerem ve Duran kaydetti.